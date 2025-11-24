Vinicius Jr difficilmente rinnoverà col Real Madrid | il rapporto con Xabi Alonso non aiuta Marca
Vinicius Jr non ha trovato in Xabi Alonso il tecnico che probabilmente desiderava. I continui scontri con l’allenatore fanno sì che il suo rinnovo con il Real Madrid sia, ad oggi, piuttosto complicato. Il contratto dell’ attaccante brasiliano scadrà a giugno 2027. Si allontana il rinnovo di Vinicius Jr col Real Madrid. Come riportato da Marca: Il nuovo contesto attorno a Vinicius non aiuta con il rinnovo del contratto del brasiliano. Tale accordo è lungi dall’essere chiuso, con divergenze per quanto riguarda la durata e le condizioni economiche. Il brasiliano, al momento, non sta considerando vere offerte, dal momento che l’interesse da parte dell’Arabia Saudita si è raffreddato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
