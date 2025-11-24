Vince 1,3 milioni al casinò e chiama la madre | Andiamo via dal quartiere

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ottenuto una vincita superiore a 1,3 milioni di dollari in un casinò statunitense, un giovane ha contattato immediatamente la madre per comunicarle l’intenzione di lasciare insieme il quartiere dove hanno sempre vissuto. Il gesto, ripreso in un breve video, è diventato virale sui social, trasformandosi in una storia di riscatto familiare che ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti. (X@JaviXCubaLibre). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

