Villaricca poche strisce pedonali al Corso Italia | difficoltà per i pedoni

Teleclubitalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguendo la nostra inchiesta sugli attraversamenti pedonali, ci spostiamo a Villaricca, in Corso Italia. Lungo la strada le strisce pedonali sono scarse o del tutto assenti per lunghi tratti. Abbiamo provato ad attraversare nei pressi del cimitero, dove le strisce sono ben visibili: come spesso accade, qualcuno si ferma, ma molti automobilisti ignorano completamente la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

