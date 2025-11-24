Villaricca poche strisce pedonali al Corso Italia | difficoltà per i pedoni
Proseguendo la nostra inchiesta sugli attraversamenti pedonali, ci spostiamo a Villaricca, in Corso Italia. Lungo la strada le strisce pedonali sono scarse o del tutto assenti per lunghi tratti. Abbiamo provato ad attraversare nei pressi del cimitero, dove le strisce sono ben visibili: come spesso accade, qualcuno si ferma, ma molti automobilisti ignorano completamente la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
Blitz antidroga in provincia Napoli, 9 arresti dei Carabinieri Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: in poche ore, tra Ercolano, Castello di Cisterna, Ischia e altri comuni dell’hinterland, nove arresti e sequestri importanti. Un quadro che conferma l’intensa att - facebook.com Vai su Facebook
Strisce pedonali “pazze” al Vomero, spezzate e a zigzag. Gli abitanti: “Dobbiamo saltare?” - Strisce pedonali "pazze" al Vomero: interrotte a metà strada e a zigzag. Riporta fanpage.it
Quando attraversare sulle strisce pedonali può causare una multa. Il divieto che (forse) non conosci - Attraversare la strada passando sulle strisce pedonali è sempre consigliabile, eppure c'è uno specifico caso in cui ciò può comportare un'infrazione al Codice della strada e quindi il sanzionamento ... Come scrive ilgiornale.it
"Strisce pedonali invisibili" Il caso a Porta Maggiore - La questione delle strisce pedonali tiene spesso banco in città: soltanto pochi giorni fa avevamo segnalato la paradossale situazione che si è venuta a creare in via Erasmo Mari in direzione est, dove ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it