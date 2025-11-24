Vignali a Report sul caso sanità | Impossibile prenotare scorretto e illegale

L'intervento di Vignali a Report: "Mi sono recato al Cup di via Verona per prenotare due visite (una oculistica e una colonscopia) e mi sono sentito dire che le liste erano chiuse. Non è corretto, anzi direi proprio che è illegale, viene invalidato il sistema di monitoraggio delle liste d'attesa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Vignali a Report sul caso sanità: “Impossibile prenotare, scorretto e illegale”

Approfondisci con queste news

Pietro Vignali. . Liste attesa Sanità : Parma è fuori legge Ho sperimentato di persona che a Parma è impossibile prenotare In questo modo viene falsato il sistema di monitoraggio delle liste attesa che non tiene conto dei cittadini “ fantasma” che non vengono p - facebook.com Vai su Facebook

"F.LLI VIGNALI DI VIGNALI ANDREA E ROBERTO S.N.C." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Vignali a Report sul caso sanità: “Impossibile prenotare, scorretto e illegale” - L'intervento di Vignali a Report: "Mi sono recato al Cup di via Verona per prenotare due visite (una oculistica e una colonscopia) e mi sono sentito dire che le liste erano chiuse. parmatoday.it scrive