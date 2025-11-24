Vignali a Report sul caso sanità | Impossibile prenotare scorretto e illegale

Parmatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento di Vignali a Report: "Mi sono recato al Cup di via Verona per prenotare due visite (una oculistica e una colonscopia) e mi sono sentito dire che le liste erano chiuse. Non è corretto, anzi direi proprio che è illegale, viene invalidato il sistema di monitoraggio delle liste d'attesa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

vignali a report sul caso sanit224 impossibile prenotare scorretto e illegale

© Parmatoday.it - Vignali a Report sul caso sanità: “Impossibile prenotare, scorretto e illegale”

Approfondisci con queste news

Vignali a Report sul caso sanità: “Impossibile prenotare, scorretto e illegale” - L'intervento di Vignali a Report: "Mi sono recato al Cup di via Verona per prenotare due visite (una oculistica e una colonscopia) e mi sono sentito dire che le liste erano chiuse. parmatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vignali Report Caso Sanit224