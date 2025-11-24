Vieni con me in bagno che ti asciugo i capelli | il mio incontro con Ornella Vanoni che si tramutò in colpo di fulmine
Chi mi conosce, tra amici e colleghi, sa che non racconto mai dei miei incontri con gli artisti, specie quando poi inevitabilmente sfociano nel privato. I ricordi rimangono nel mio cuore. Passano gli anni e anche i certi aneddoti si affievoliscono, ma le sensazioni positive rimangono sempre. Stamattina mia madre mi ha detto “ricordi quando Ornella ti asciugò i capelli?”. E all’improvviso è tornato tutto vivido nella memoria: chissà perché lo avevo archiviato? Andiamo con ordine: il mio primo “incontro” con la grande artista è stato telefonico, avevo solo 24 anni (oggi ne ho 48), neo laureato e praticante in un grande sito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arreda il tuo bagno insieme a noi ? Lasciati coinvolgere dalle nostre offerte sull’arredo bagno Seguici per rimanere aggiornato Vieni a trovarci nel nostro show-room! Via Fratelli Marchetti Longhi 2, Roma 0681177295 [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
“Vieni con me in bagno che ti asciugo i capelli”: il mio incontro con Ornella Vanoni che si tramutò in colpo di fulmine - Un racconto personale che svela un lato inedito della grande artista italiana attraverso ricordi ed emozioni di un giornalista ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Virginia Raffaele si asciuga i capelli nel bagno dopo il red carpet: “L’arte di arrangiarsi” - Dopo aver sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 avvolta in un elegante abito nero, l’attrice e ... Si legge su affaritaliani.it
Virginia Raffaele asciuga i capelli nel bagno dopo il red carpet sotto la pioggia: «L'arte di arrangiarsi» - Virginia Raffaele era al red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 perché è protagonista, insieme a Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari, del film La vita va così di Riccardo Milani ... Come scrive leggo.it