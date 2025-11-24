Videogiochi un settore in grande spolvero | ecco i dati sulle dimensioni del mercato nel 2025
Tempo di lettura: 3 minuti Il mercato globale dei videogiochi raggiungerà nel 2025 una dimensione senza precedenti. Le previsioni indicano che la platea mondiale dei gamer raggiungerà quota 3,6 miliardi di persone: un dato che conferma, ancora una volta, la diffusione del medium e il suo ruolo centrale nell’intrattenimento digitale. Questo aumento corrisponde ad una crescita annua stimata del 4,4%: un ritmo ancora positivo ma inferiore rispetto agli anni di espansione più rapida. Il settore mostra così una dinamica più matura, all’interno del quale la base utenti continua a salire ma con margini progressivamente più contenuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
