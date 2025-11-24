VIDEO Vittoria Ferdinandi | Reddito di libertà le risorse stanziate non coprono nemmeno la metà delle domande
Intervista a Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, sulle progettualità future e le azioni messe in campo in tema di violenza di genere. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
20 novembre – Giornata dell'Infanzia e dell'Adolescenza In vista della Giornata di domani, la delegata Anci alle Pari Opportunità e alla Pace, sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, ha ricordato quanto sia urgente investire sulla voce e sul protagonismo dei
"Parlare di imprese significa parlare di costruzione di futuro" La Sindaca Vittoria Ferdinandi sottolinea il ruolo centrale che la Camera di Commercio dell'Umbria ha svolto, e continua a svolgere, come bussola di orientamento, supporto e fiducia per tutto il territ
VIDEO Vittoria Ferdinandi: "Reddito di libertà, le risorse stanziate non coprono nemmeno la metà delle domande" - "Non offrire a tutte le donne questo strumento per l'emancipazione significa condannarle a rimanere all'interno di situazioni violente" ... perugiatoday.it scrive