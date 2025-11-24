VIDEO Tenuta La Fortezza due giorni da favola | l’Open Day che accompagna le coppie verso il sì

Tempo di lettura: 3 minuti Aprire le porte all’amore, accompagnare con scelte ponderate sul campo la realizzazione dei desideri, anche quelli più difficili che coronano il sogno del giorno dedicato alla celebrazione dell’unione. Sono stati questi gli obiettivi della due giorni dedicata al matrimonio dello special Open day, wedding edition presso la Tenuta la Fortezza di Torrecuso a Benevento. Un evento speciale pensato per tutte le coppie che sognano di rendere il proprio giorno da favola unico e indimenticabile. Perché come scrive Shakespeare ”In un matrimonio, la vera arte è quella di unire due strade in una sola”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

