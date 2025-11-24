VIDEO | Stretta sull’e-ecommerce estero | a Pescara si rafforza la lotta contro i furbetti dell’Iva

Ilpescara.it | 24 nov 2025

Un nuovo protocollo d’intesa tra Guardia di finanza, procura e Agenzia delle Entrate per potenziare il contrasto all’evasione fiscale e in particolare quella sullIva, nel settore dell’economia digitale e dell’e-commerce.Un accordo con cui si mira in sostanza a ottimizzare l’efficacia delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

