VIDEO Maurita Lombardi | Dal 2014 a Perugia accolte 2600 donne vittime di violenza

Perugiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Maurita Lombardi, presidente di Libera.mente donna sui dati relativi al lavoro svolto dal centro antiviolenza di Perugia. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

video maurita lombardi dal 2014 a perugia accolte 2600 donne vittime di violenza

© Perugiatoday.it - VIDEO Maurita Lombardi: "Dal 2014 a Perugia accolte 2600 donne vittime di violenza"

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Maurita Lombardi 2014