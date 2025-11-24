VIDEO | Elodie in concerto a Messina uno show tra le vasche d' acqua sensoriali e il ricordo della Vanoni

Dal dolore dei funerali di Ornella Vanoni a Milano alla festa della prima data al Palarescifina di Messina. Il debutto di Elodie in città è stato anche questo. Alla collega scomparsa sono state dedicate parole molto toccanti poco prima di cantare Vertigine. E' stato anche questo “Elodie Show. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Elodie in concerto a Messina, uno show tra le vasche d'acqua sensoriali e il ricordo della Vanoni

