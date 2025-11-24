Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità provati dalla relazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali e autostrade della Regione passiamo ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per consentire le attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia nelle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Frosinone in entrata Napoli in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare rispettivamente lo svincolo di Ceprano e in uscita quello di Ferentino a Federico Di Lernia infomobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

