Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 20 | 25

Romadailynews.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità provati dalla relazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali e autostrade della Regione passiamo ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per consentire le attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia nelle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Frosinone in entrata Napoli in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare rispettivamente lo svincolo di Ceprano e in uscita quello di Ferentino a Federico Di Lernia infomobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 24 11 2025 ore 20 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 20:25

Leggi anche questi approfondimenti

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla Pontina Castel ... Si legge su romadailynews.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio