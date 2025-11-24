Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla Pontina all'altezza di Borgo Isonzo nei due sensi di marcia per incidente anche sulla A12 Roma Civitavecchia da Cerveteri a Santa Severa in direzione Civitavecchia sul raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana Prenestina in esterna abbiamo code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla diramazione Roma sud e anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo in uscita e rallentamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso la ricordi attratti dalla Colomba di della Magliana in senso opposto tra Federico Di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

