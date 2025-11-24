Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla Pontina Castel Romano come accen direzione Latina e proseguendo verso sud segnaliamo un altro incidente con coda all'altezza di Borgo Isonzo nei due sensi di marcia coda per incidente anche sulla A12 Roma Civitavecchia da Cerveteri a Santa Severa in direzione raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana Prenestina mentre in esterna abbiamo code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla diramazione Roma Sud cosa tratta anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo in uscita e rallentamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur le code a tratti dalla Colombo via della Magliana in senso opposto tra Federico Di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo Aggiornami un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 19:10

