Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla Pontina Castel Romano come accen direzione Latina e proseguendo verso sud segnaliamo un altro incidente con coda all'altezza di Borgo Isonzo nei due sensi di marcia coda per incidente anche solo con un Roma Napoli tra Valmontone e il video con la diramazione Roma Sud in direzione Firenze sulla A12 Roma Civitavecchia da Cerveteri a Santa Severa in direzione Civitavecchia sul raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana Prenestina mentre in esterna abbiamo code a tratti dalla Roma vicino fino alla diramazione Roma sud e anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo in uscita e rallentamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur ricordi attratti dalla Colombo della Magliana in senso opposto di Lernia telefono mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 18:40