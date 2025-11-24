Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo ancora un incidente in A1 Firenze Roma km 490 23020 tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro traffico ancora molto intenso sulla raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti tra Tiburtina e abbia a seguito della rimozione di un precedente incidente in via di normalizzazione anche le ripercussioni causate da questo incidente sulla diramazione Roma Sud Perché si mette sul Raccordo Anulare in direzione Tuscolana a partire da Torrenova in esterna con la trattativa per traffico tra la Roma Fiumicino e la Pontina è più avanti tra Ardeatina e Casilina Ti amo uno sguardo alle altre notizie previsto per le ore 14 di oggi 24 novembre il termine di uno sciopero indetto dal personale di alcune società di manovra ferroviaria i treni regionali possono conseguentemente subire ritardi o variazioni passiamo ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Per consentire attività di ispezione e manutenzione ad un cavalcavia alle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di Frosinone in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare rispettivamente lo svincolo di Ceprano e in uscita quello di Ferentino siamo in chiusura prudenza alla guida per le possibili avverse condizioni meteo diramata dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo dalle prime ore di questa mattina e per le prossime 24-36 ore Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio regionale e a partire dal pomeriggio attesi eventi da forti a burrasca lettori Sud occidentali per Matteo Rossi alterati infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

