Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dagli aggiornamenti sul Raccordo Anulare carreggiata interna rimosso il precedente incidente al km 45 a chi vedeva coinvolto un veicolo intraversato su più corsie traffico ora in smaltimento tra Prenestina e abbia i smaltimento anche le figlie provocate da questa gente sulla diramazione Roma Sud per chi si mette sul Raccordo Anulare in direzione Tuscolana fine esterna invece code per traffico tra la Roma Fiumicino la Pontina è più avanti idral Teatina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro prima andiamo sulla Roma Teramo segnalato al km 43 E400 tra Carsoli Oricola vicovaro-mandela un incidente in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni al traffico prestare comunque attenzione abbiamo uno sguardo alle altre notizie iniziato alle ore 10 e terminerà alle 14 di oggi 24 novembre uno sciopero del personale di società di manovra ferroviaria i treni regionali potranno conseguentemente subire ritardi o variazioni per il trasporto pubblico capitolino sulla linea della metropolitana si svolgeranno Fino al prossimo 5 dicembre lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina con conseguenti modifiche al servizio per i passeggeri diretti ad Anagnina ai treni terminano la corsa sulla gustata Subaugusta Daniela è attiva la linea bus sostitutiva m8 che fermata Cinecittà mentre da Anagnina a Cinecittà per Battistini il servizio è regolare siamo in chiusura prudenza alla guida per le possibili avverse condizioni meteo Tirana dalla protezione civile della nostra regione un allerta meteo di colore giallo per le prime ore di questa mattina è per le prossime 24-36 ore Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su tutto il territorio regionale a partire dal pomeriggio a te anche 20 da forti a burrasca nei settori sud-occidentali da Matteo Rossi altran infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-11-2025 ore 12:25