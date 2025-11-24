Via Manzoni riapre dopo la voragine e lo stop alla fornitura idrica

Domani mattina verrà riaperta al traffico veicolare Via Manzoni. I tecnici di ABC e le imprese di supporto sono al lavoro da ieri a seguito del cedimento della sede stradale di Via Manzoni, a causa della rottura del collettore fognario in corrispondenza dell'immissione della rete fognaria privata.

