Via Eritrea svolta dopo decenni | sì alla demolizione del rudere dell' ex Bisider
Il dato che segna la svolta è uno: l'immobile di via Eritrea — o meglio, ciò che ne resta — dovrà essere demolito. Quel rudere divorato dal tempo, rifugio di fortuna e simbolo di degrado edilizio, ambientale e sociale, avrà finalmente un epilogo. Al suo posto potrà sorgere altro: cosa esattamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
notizie in breve, Miane | Miane, cena della comunità in supporto dell’Eritrea: raccolti oltre 2 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Via Eritrea, svolta dopo decenni: sì alla demolizione del rudere dell'ex Bisider - La commissione urbanistica sblocca uno dei simboli del degrado cittadino. Riporta bresciatoday.it