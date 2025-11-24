Il dato che segna la svolta è uno: l'immobile di via Eritrea — o meglio, ciò che ne resta — dovrà essere demolito. Quel rudere divorato dal tempo, rifugio di fortuna e simbolo di degrado edilizio, ambientale e sociale, avrà finalmente un epilogo. Al suo posto potrà sorgere altro: cosa esattamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Via Eritrea, svolta dopo decenni: sì alla demolizione del rudere dell'ex Bisider