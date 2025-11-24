Vetrina sfondata col tombino per rubare ma un cittadino vede tutto
‘Banda del tombino’ in azione in pieno centro a Genova. Due ladri, un 45enne nigeriano e un 51enne marocchino entrambi irregolari in Italia, sono stati arrestati dalla polizia in via Colombo intorno alle 5:30 del mattino. Sono accusati di furto aggravato in concorso e porto porto di armi e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
