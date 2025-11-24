Veneto Zaia | Sarò coerente andrò in Consiglio Regionale

“Io penso che sia fondamentale essere coerenti, sicuramente sarò in Consiglio Regionale e poi in futuro non ve lo so dire”. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Liga Veneta a Treviso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Veneto, Zaia: "Sarò coerente andrò in Consiglio Regionale"

