Veneto Zaia | Sarò coerente andrò in Consiglio Regionale

Lapresse.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io penso che sia fondamentale essere coerenti, sicuramente sarò in Consiglio Regionale e poi in futuro non ve lo so dire”. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Liga Veneta a Treviso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

