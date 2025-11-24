Veneto Zaia | Lega qui vola dopo 15 anni i cittadini mi vogliono bene
Treviso, 24 nov. (askanews) – “C’è sempre questa adrenalina da elezioni e avere questo risultato mi si apre il cuore dopo 15 anni e mezzo i cittadini ti vogliono ancora bene. I cittadini danno un segnale di gradimento e zittiscono le voci di chi ha qualcosa da dire sulla nostra amministrazione, se ci fosse stata la lista Zaia avremmo avuto ancora più voti”. Così il presidente del Veneto uscente, Luca Zaia candidato in tutte le province che ha raccolto moltissime preferenze, in particolare nella provincia di Venezia. “Abbiamo realizzato una mission impossible – ha continuato Zaia- abbiamo un partito che vola quando la Lega si presenta sui territori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
