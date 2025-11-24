Veneto vince Stefani ma il trionfo è della Lega | lo smacco a FdI riapre la partita per la Lombardia

Secondo gli instant polla realizzati dal consorzio Opinio per la Rai, il primo partito nella Regione è proprio la Lega di Matteo Salvini. Con consensi che si aggirano intorno al 36%, stacca nettamente da FdI, forza politica guidata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Veneto, vince Stefani ma il trionfo è della Lega: lo smacco a FdI riapre la partita per la Lombardia

Il candidato leghista Stefani è il successore di Zaia in Veneto, l'ex presidente della Camera Fico, 5 Stelle, vince in Campania e Decaro del Pd succede a Emiliano in Puglia. Gli sconfitti hanno chiamato i neo eletti per fare gli auguri di buon lavoro

In Veneto vince Stefani, ma il centrosinistra raddoppia i voti e il derby Lega-FdI è aperto Vai su X

ELEZIONI REGIONALI: CENTROSINISTRA VINCE IN CAMPANIA E PUGLIA, CENTRODESTRA TRIONFA IN VENETO CON STEFANI. I verdetti delle elezioni regionali: Campania e Puglia restano al centrosinistra con la vittoria rispettivamente di Fico e Decaro.

Veneto: il traino di Zaia fa vincere Stefani, enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore - Successo annunciato per il giovane parlamentare, che ha compiuto la sua ascesa politica appoggiandosi al segretario della Lega. Da ilfattoquotidiano.it

Risultati elezioni regionali 2025: il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra trionfa in Veneto. Crolla l'affluenza: in Puglia è stata del 41,83% contro il 56,43% del 2020, in Veneto il 44,64% dal 61,16% e in Campania si è fermata al 44,06%