Veneto vince Stefani ma il trionfo è della Lega | lo smacco a FdI riapre la partita per la Lombardia

Ildifforme.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli instant polla realizzati dal consorzio Opinio per la Rai, il primo partito nella Regione è proprio la Lega di Matteo Salvini. Con consensi che si aggirano intorno al 36%, stacca nettamente da FdI, forza politica guidata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

veneto vince stefani ma il trionfo 232 della lega lo smacco a fdi riapre la partita per la lombardia

© Ildifforme.it - Veneto, vince Stefani ma il trionfo è della Lega: lo smacco a FdI riapre la partita per la Lombardia

News recenti che potrebbero piacerti

veneto vince stefani trionfoRAI 3 * “AGORÀ” – 25/11 (08.00) : «ELEZIONI REGIONALI: CENTROSINISTRA VINCE IN CAMPANIA E PUGLIA, CENTRODESTRA TRIONFA IN VENETO CON STEFANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// I verdetti delle elezioni regionali: Campania e Puglia restano al centrosinistra con la vittoria rispett ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

veneto vince stefani trionfoVeneto: il traino di Zaia fa vincere Stefani, enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore - Successo annunciato per il giovane parlamentare, che ha compiuto la sua ascesa politica appoggiandosi al segretario della Lega. Da ilfattoquotidiano.it

veneto vince stefani trionfoRisultati elezioni regionali 2025: il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra trionfa in Veneto - Crolla l’affluenza: in Puglia è stata del 41,83% contro il 56,43% del 2020, in Veneto il 44,64% dal 61,16% e in Campania si è fermata al 44,06% ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Vince Stefani Trionfo