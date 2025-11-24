Veneto Salvini | vittoria Lega oltre aspettativr sento responsabilità
Padova, 24 nov. (askanews) – “Bravissimo Alberto è un a grande soddisfazione un risultato che va oltre ogni previsione da parte di molti analisti e giornalisti devo dire che la scommessa che ho fatto con Luca e altri non è arrivata lontana dal risultato finale, E’ una grande responsabilità vittoria con proporzioni notevolissime, da domani in ufficio rappresenta tutti, era e rimane con orgoglio vice segretario della Lega”. Così il ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini arrivato a Padova per congratularsi con Alberto Stefani nel corso di una conferenza stampa “Alberto è stato nominato commissario cinque anni fa – ha continuato il leader della Lega – nostro obiettivo era ottenere il terzo mandato ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, sindaco e parlamentare a 28 anni col lavoro con la fatica e la passione poche chiacchiera e tanta umiltà la capacità di tenere insieme tutte le anime e polemiche zero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
