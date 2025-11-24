Veneto | il traino di Zaia fa vincere Stefani enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore

Ilfattoquotidiano.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA – Giovane, il volto di una persona perbene, nessuna polemica sopra le righe e un curriculum politico cominciato da amministratore locale, poi proseguito con l’elezione alla Camera. Con una percentuale superiore al 60 per cento dei voti, il padovano Alberto Stefani, moderato ed equilibrato enfant prodige della Lega in Veneto, ha ottenuto la successione alla poltrona di Doge che per tre lustri è appartenuta a Luca Zaia. In qualche modo un successo annunciato, in una regione da sempre a vocazione di centrodestra, in ogni caso costruito con accortezza e utilizzando al massimo il traino del governatore uscente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

veneto il traino di zaia fa vincere stefani enfant prodige della lega scelto da salvini per tenere testa all8217ex governatore

© Ilfattoquotidiano.it - Veneto: il traino di Zaia fa vincere Stefani, enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore

News recenti che potrebbero piacerti

veneto traino zaia faVeneto: il traino di Zaia fa vincere Stefani, enfant prodige della Lega scelto da Salvini per tenere testa all’ex governatore - Successo annunciato per il giovane parlamentare, che ha compiuto la sua ascesa politica appoggiandosi al segretario della Lega. Scrive ilfattoquotidiano.it

Elezioni Veneto, Lega boom grazie a Zaia. FdI a picco. Il Pd regge e il M5S scompare - Quella che era una speranza è diventata una realtà dalle dimensioni perfino superiori alle più rosee previsioni. Segnala affaritaliani.it

veneto traino zaia faIn Veneto Zaia verso le 100 mila preferenze. Grazie a lui la Lega doppia FdI - Voleva fare una sua lista civica, ma anche questo non gli è stato permesso. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Traino Zaia Fa