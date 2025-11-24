A meno di un miracoloso recupero nelle ultime sezioni, Nichi Vendola è destinato a restare fuori dal consiglio regionale della Puglia, proprio nella terra che lo aveva incoronato protagonista di una stagione politica che aveva fatto scuola a livello nazionale. Il risultato di Alleanza Verdi Sinistra, fermo poco sopra la soglia minima, ha spento in poche ore l’attesa creata dal ritorno dell’ex governatore, tornato in lista a vent’anni dalla prima vittoria, con l’obiettivo dichiarato di dare più voce alla sinistra identitaria dentro il campo largo guidato da Antonio Decaro. Nel comitato elettorale di Bari il clima è diventato gelido già dopo le prime sezioni, quando è apparso chiaro che il voto disegnava un plebiscito personale per l’ex sindaco e un ridimensionamento pesante per le forze minori della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vendola a un passo dall’esclusione: il ritorno che rischia di svanire nella sua Puglia