Vela Renna e Modena in zona podio dopo una regata agli Europei iQFoil Falcioni in top10

Vento leggero e poca azione in acqua nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande evento stagionale della vela olimpica in corso di svolgimento a Sferracavallo (Palermo). Nel day-1 della rassegna continentale si è disputata a conti fatti una sola regata (formato Course Racing) in ciascuna flotta, mentre le previsioni sembrano più incoraggianti per domani. In campo maschile l’Italia può sorridere per il terzo posto provvisorio in classifica generale del bronzo mondiale Nicolò Renna e del giovane Manolo Modena, che hanno chiuso in seconda posizione l’unica prova completata oggi rispettivamente nel gruppo blu e nel gruppo giallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Renna e Modena in zona podio dopo una regata agli Europei iQFoil. Falcioni in top10

