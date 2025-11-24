Vaticano nuovo regolamento sulla Curia romana Rafforzato Dicastero comunicazione

Pubblicati il regolamento della Curia romana e il regolamento del personale della stessa istituzione, firmati ieri da Papa Leone. Con la nuova normativa è stato rafforzato tra l’altro il Dicastero per la comunicazione. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, nuovo regolamento sulla Curia romana. Rafforzato Dicastero comunicazione

