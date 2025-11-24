Vasco | Ornella Vanoni aveva appena inciso ‘Vivere’ Ora la canzone ha una forza enorme

«Splendida Ornella Vanoni. autentica, sorprendente, ironica. unica. grazie di tutto!» aveva scritto Vasco Rossi sulla sua pagina Facebook per salutare la cantante. Assieme al messaggio aveva inserito anche una breve clip della sua canzone ’Ogni volta’, interpretata dalla Vanoni nel 2009, nel suo album ‘Più di te’. Ieri il Kom ha ritenuto di affidare a un messaggio audio inviato da Los Angeles un altro pensiero dedicato alla morte di Ornella Vanoni, dopo aver saputo che la cantante aveva da poco interpretato e registrato un’altra sua canzone, la sua celebre ‘Vivere’. Ecco le parole di Vasco. Roma - 28 Giugno 2025 Concerto di Vasco Rossi - "VASCO LIVE DUEMILAVENTICINQUE" Nella Foto: Vasco Rossi foto Andrea Bracaglia-Ag Aldo Liverani sas "È una grande. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vasco: “Ornella Vanoni aveva appena inciso ‘Vivere’. Ora la canzone ha una forza enorme”

