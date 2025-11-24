Varriale |  Anche il Bologna si iscrive alla corsa scudetto La Juventus invece è tagliata fuori e ha una media da Europa League

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole del giornalista. Il  derby di Milano  ha chiuso un altro  turno cruciale  del campionato di  Serie A, consolidando le  posizioni di vertice. Al termine della sfida, il giornalista  Enrico Varriale  ha commentato la situazione attuale della  classifica  sul proprio account  X, tracciando un quadro netto delle  contendenti al titolo  e della  distanza siderale  che separa la  Juventus  dalla vetta. La lotta scudetto: Roma, milanesi, Napoli e Bologna. Secondo l’analisi di  Varriale, la  lotta per lo Scudetto  è diventata una  contesa di alto livello  che coinvolge ben  cinque squadre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

varriale 160anche il bologna si iscrive alla corsa scudetto la juventus invece 232 tagliata fuori e ha una media da europa league

© Juventusnews24.com - Varriale: «Anche il Bologna si iscrive alla corsa scudetto. La Juventus invece è tagliata fuori e ha una media da Europa League»

Altre letture consigliate

Varriale, la «profezia di Mazzone» e le clamorose liti con tutti: «Sempre polemico, eh?» - A comunicarlo è stato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, attraverso una mail condivisa con ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Varriale 160anche Bologna Iscrive