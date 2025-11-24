Valerio Zezur dall’orfanotrofio alle tele | in libreria la sua autobiografia
Arriva a dicembre l'autobiografia di Valerio Zezur, giovane artista italo ucraino che, in Dentro l'incubo, oltre il buio, ripercorre un cammino di ferite precoci e rinascite possibili. Un racconto che attraversa confini geografici ed emotivi, mettendo al centro la lotta per ritrovare voce, appartenenza e dignità. Un'autobiografia in arrivo In dicembre il volume autobiografico di .
