Val Seriana arrestato 24enne | indagato per una serie di furti e una rapina ad Albino

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN CARCERE. Il giovane è stato individuato grazie alle segnalazioni dei commercianti e alle immagini della video sorveglianza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

