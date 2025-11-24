Vaccini la denuncia di operatori sanitari Usa | Nei moduli di consenso ospedalieri parola ' vaccini' sparisce e diventa ' terapia biogenica'

Ilgiornaleditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un whistleblower denuncia moduli di consenso “opachi”, in cui le varie vaccinazioni non sono nominate espressamente, ma vengono battezzate come "sostanze biogeniche o biologiche" Diversi operatori sanitari americani hanno denunciato negli ultimi giorni che nei moduli di consenso al trattament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccini la denuncia di operatori sanitari usa nei moduli di consenso ospedalieri parola vaccini sparisce e diventa terapia biogenica

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, la denuncia di operatori sanitari Usa: "Nei moduli di consenso ospedalieri parola 'vaccini' sparisce e diventa 'terapia biogenica'"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vaccini Covid. Raccomandati per over 60, fragili, operatori sanitari e non solo. Sì a co-somministrazione con l’antinfluenzale. Ecco la circolare del Ministero della Salute - Pubblicate le indicazioni per la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID- Secondo quotidianosanita.it

Corsa ai vaccini Tante le adesioni - 547 le prenotazioni per il vaccino anti Covid arrivate sul portale regionale, da parte ... Segnala lanazione.it

Long Covid, l'appello dei Sanitari: «Lo Stato lo riconosca come malattia professionale, oltre 20mila operatori convivono con sintomi cronici» - Il sindacato delle professioni sanitarie Coina chiede al ministero della Salute e all’Inail il riconoscimento ufficiale del Long Covid come malattia professionale per i lavoratori contagiati durante l ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Denuncia Operatori Sanitari