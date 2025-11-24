Usano il Grana Vegano sulla pizza e vengono multati | 4.000 euro a due pizzaioli di Bergamo
Una pizzeria è stata sanzionata per aver inserito nel menù un ingrediente misterioso. Si tratta del Grana non Padano ma Vegano. Più precisamente si chiama “Grattosino”, che, ai due ristoratori di Bergamo, è costato carissimo. Ben 4.000 euro di multa, batosta che però i fratelli Gentile hanno preso con autoironia. “L’idea del video è stata dell’agenzia di marketing che ci segue – confessa Devis Gentile, titolare insieme al fratello Steve della pizzeria d’asporto Kindness a Bergamo –. Con questa storia della multa, pensavano ci potesse essere un grande ritorno”. La previsione si è confermata esatta, viste le centinaia di commenti ricevuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buonasera... Mi sapreste dire che usanze culinarie si usano x il primo e due novembre? - facebook.com Vai su Facebook
Usano il “Grana Vegano” sulla pizza e vengono multati: 4.000 euro a due pizzaioli di Bergamo - I fratelli Gentile di Bergamo sanzionati per aver usurpato la Dop Grana Padano: "Nessuno ci ha insegnato che non si può usare la parola Grana invano" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Grana «vegano» nel menù: sanzione da 4mila euro a una pizzeria di Bergamo - La disavventura è capitata ai fratelli Gentile, che gestiscono la pizzeria «Kindness». Secondo ecodibergamo.it