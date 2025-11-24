Usano il Grana Vegano sulla pizza e vengono multati | 4.000 euro a due pizzaioli di Bergamo

Una pizzeria è stata sanzionata per aver inserito nel menù un ingrediente misterioso. Si tratta del Grana non Padano ma Vegano. Più precisamente si chiama “Grattosino”, che, ai due ristoratori di Bergamo, è costato carissimo. Ben 4.000 euro di multa, batosta che però i fratelli Gentile hanno preso con autoironia. “L’idea del video è stata dell’agenzia di marketing che ci segue – confessa Devis Gentile, titolare insieme al fratello Steve della pizzeria d’asporto Kindness a Bergamo –. Con questa storia della multa, pensavano ci potesse essere un grande ritorno”. La previsione si è confermata esatta, viste le centinaia di commenti ricevuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

