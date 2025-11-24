Usa-Ucraina | L' accordo di pace deve rispettare pienamente la sovranità | Casa Bianca | Colloqui di Ginevra significativo passo in avanti | Meloni | lavoriamo su piano Trump
Il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak: "Fatti ottimi progressi". Raid russo con droni su Kharkiv: morti e feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Nella fase più critica della guerra ucraina, dove Kiev si gioca il futuro dei suoi territori nell’accordo di pace con gli Usa, l’outsider del partito di Zelensky, Maryana Bezuhla, continua la sua crociata per la giustizia. “Usare un altro momento di tensione esterna pe - facebook.com Vai su Facebook
Galeotti: “L’accordo di Trump sull’Ucraina va accettato, poi si tratta. Kiev sta perdendo la guerra” Vai su X
Usa-Ucraina, accordo deve rispettare pienamente sovranità - Ucraina hanno definito i colloqui di Ginevra "costruttivi, mirati, rispettosi" e "altamente produttivi", sottolineando "l'impegno comu ... tuttosport.com scrive
Usa, 'per Kiev ben affrontate tutte le sue preoccupazioni' - "La delegazione ucraina ha confermato che tutte le sue principali preoccupazioni — garanzie di sicurezza, sviluppo economico a lungo termine, protezione delle infrastrutt ... Riporta msn.com
Ucraina, ecco i 28 punti del piano di pace di Trump rivisti dai leader europei a Ginevra: difesa ridotta a 800 mila soldati e trattative aperte sul confine - Dopo una prima bozza più distante, il tentativo di mediazione: correggere i 28 punti di Trump ... Come scrive msn.com