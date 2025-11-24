Usa-Ucraina | L' accordo di pace deve rispettare pienamente la sovranità | Casa Bianca | Colloqui di Ginevra significativo passo in avanti | Meloni | lavoriamo su piano Trump

Tgcom24.mediaset.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak: "Fatti ottimi progressi". Raid russo con droni su Kharkiv: morti e feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa ucraina l accordo di pace deve rispettare pienamente la sovranit224 casa bianca colloqui di ginevra significativo passo in avanti meloni lavoriamo su piano trump

© Tgcom24.mediaset.it - Usa-Ucraina: "L'accordo di pace deve rispettare pienamente la sovranità" | Casa Bianca: "Colloqui di Ginevra significativo passo in avanti" | Meloni: lavoriamo su piano Trump

News recenti che potrebbero piacerti

usa ucraina accordo paceUsa-Ucraina, accordo deve rispettare pienamente sovranità - Ucraina hanno definito i colloqui di Ginevra "costruttivi, mirati, rispettosi" e "altamente produttivi", sottolineando "l'impegno comu ... tuttosport.com scrive

usa ucraina accordo paceUsa, 'per Kiev ben affrontate tutte le sue preoccupazioni' - "La delegazione ucraina ha confermato che tutte le sue principali preoccupazioni — garanzie di sicurezza, sviluppo economico a lungo termine, protezione delle infrastrutt ... Riporta msn.com

usa ucraina accordo paceUcraina, ecco i 28 punti del piano di pace di Trump rivisti dai leader europei a Ginevra: difesa ridotta a 800 mila soldati e trattative aperte sul confine - Dopo una prima bozza più distante, il tentativo di mediazione: correggere i 28 punti di Trump ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Ucraina Accordo Pace