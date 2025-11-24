Usa-Ucraina | L' accordo deve rispettare pienamente la sovranità | Casa Bianca | Colloqui di Ginevra significativo passo in avanti | Meloni | lavoriamo su piano Trump
Il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak: "Fatti ottimi progressi". Raid russo con droni su Kharkiv: morti e feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Nella fase più critica della guerra ucraina, dove Kiev si gioca il futuro dei suoi territori nell’accordo di pace con gli Usa, l’outsider del partito di Zelensky, Maryana Bezuhla, continua la sua crociata per la giustizia. “Usare un altro momento di tensione esterna pe - facebook.com Vai su Facebook
Galeotti: “L’accordo di Trump sull’Ucraina va accettato, poi si tratta. Kiev sta perdendo la guerra” Vai su X
Usa-Ucraina, accordo deve rispettare pienamente sovranità - Ucraina hanno definito i colloqui di Ginevra "costruttivi, mirati, rispettosi" e "altamente produttivi", sottolineando "l'impegno comune per il raggiungimento di un ... Lo riporta ansa.it
Ucraina-Usa, “progressi” su piano Trump. Europa prepara controproposta - Mentre l'Europa lavora al 'piano B' molto diverso rispetto alla proposta inviata da Donald Trump e articolata i ... Riporta msn.com
Ucraina, la comunità dice no al piano Usa. Gentiloni: "Proposta inaccettabile" - Nel giorno in cui Ue, Usa, Ucraina e Russia discutono il nuovo piano di pace annunciato da Donald Trump, la comunità ucraina è scesa in strada per dire "no" ... Scrive msn.com