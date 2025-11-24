Usa nuovo accordo con l’Ucraina | Deve rispettarne pienamente la sovranità

Nella giornata di domenica 23 novembre, a Ginevra si sono tenute le trattative tra gli Stati Uniti e l’Ucraina per stilare un accordo che porti la fine della guerra con la Russia. Dai 28 punti stilati da Donald Trump, l’accordo si sarebbe ridotto a 19. Nonostante i risultati, però, non sarebbe ancora giunta un’intesa. ACCORDO . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

