Usa | attendiamo risposta russa al Piano
3.47 La parte russa non ha ancora comunicato la sua posizione in merito agli accordi tra Usa e Ucraina sulla risoluzione deC conflitto, ha dichiarato il segretario di Stato Rubio dopo un incontro tra funzionari statunitensi e la delegazione ucraina a Ginevra. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "Beh, ovviamente, i russi hanno diritto di voto, giusto?", ha detto Rubio. Gli Usa stanno attualmente finalizzando i loro accordi con la parte ucraina, dopodiché saranno sottoposti alla Russia che "dovrà esprimere il suo assenso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Russia, Putin replica a Trump: “Ho dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano” - Il presidente russo ha dato mandato per avviare eventuali test nucleari in risposta all'annuncio di Trump del 30 ottobre ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ucraina, ecco che cosa prevede il piano di pace Usa - Composto da 28 punti, prevede concessioni territoriali a Mosca, include la cessione delle regioni di Donetsk e Luhansk e il rientro della Russia nel G8 ... Segnala msn.com
La risposta russa alla ripresa dei test nucleari Usa - Il portavoce del Cremlino Peskov: «Se ci saranno violazioni della moratoria internazionale agiremo di conseguenza». Scrive lettera43.it