Usa | attendiamo risposta russa al Piano

3.47 La parte russa non ha ancora comunicato la sua posizione in merito agli accordi tra Usa e Ucraina sulla risoluzione deC conflitto, ha dichiarato il segretario di Stato Rubio dopo un incontro tra funzionari statunitensi e la delegazione ucraina a Ginevra. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "Beh, ovviamente, i russi hanno diritto di voto, giusto?", ha detto Rubio. Gli Usa stanno attualmente finalizzando i loro accordi con la parte ucraina, dopodiché saranno sottoposti alla Russia che "dovrà esprimere il suo assenso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it