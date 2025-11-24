Usa archiviate accuse a ex capo Fbi

22.06 Una giudice federale Usa ha annullato l'incriminazione dell'ex direttore dell'Fbi, Comey, e della procuratrice generale dello Stato di New York,James. Entrambi erano nel mirino di Trump. La giudice ha invalidato la nomina di Lindsey Halligan, l'ex legale personale del presidente Usa da lui scelta come procuratrice per colpire Comey e James. Una nomina giudicata illegale. Di conseguenza, ha disposto l'archiviazione delle accuse mosse dalla Halligan in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

