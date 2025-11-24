Uomini e Donne segnalazione su una corteggiatrice di Ciro | spunta il nome di Martina

Il trono di Ciro Solimeno entra in una fase calda di Uomini e Donne. Dalle informazioni raccolte dopo la registrazione del 24 novembre 2025 spunta un nome nuovo: Alessia Antonetti. La giovane sembra avere già visibilità e un seguito importante. Intorno a lei sono arrivate anche alcune segnalazioni, piuttosto forti! A queste si sono aggiunte testimonianze anonime sul web. Tutto, al momento, resta nel campo delle indiscrezioni. Ma il quadro è già al centro della curiosità dei fan. La prima esterna fatta da Ciro Solimeno Chi è Alessia Antonetti di Uomini e Donne. Alessia Antonetti è indicata come nuova corteggiatrice di Ciro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, segnalazione su una corteggiatrice di Ciro: spunta il nome di Martina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

C'è una cosa che puoi regalare a Natale a tutti (uomini, donne, grandi e bambini) senza limiti: berretti e scaldacollo! Ecco un completo che li comprende entrambi, li fai a crochet in poco tempo ma sono entrambi STUPENDI e non sfigureranno accanto a regali - facebook.com Vai su Facebook

Jacqueline Bisset: «Gli uomini possono essere bestie e le donne non devono provocarli» Vai su X

Uomini e Donne, arriva Alessia Antonetti: perché conosceva già Ciro e chi è il suo ex storico - Durante la registrazione odierna di Uomini e Donne, Ciro ha sorpreso tutti portando in esterna una nuova corteggiatrice: Alessia Antonetti. Secondo mondotv24.it

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: spunta una nuova segnalazione su Simone. Cosa succede ora? - "Uomini e Donne", nuova segnalazione su Simone Bonaccorsi, il corteggiatore di Cristiana Anania: ora cosa succederà? Segnala notizie.it

Uomini e Donne, bufera su Simone: spunta una segnalazione sulla sua ex - Le ultime novità su Simone di Uomini e Donne, il corteggiatore sotto i riflettori dopo una recente segnalazione. Scrive mondotv24.it