Uomini e donne Sara esce con Tomas e poi bacia Jakub | Marco si vuole eliminare

Sara è nel pieno della conoscenza con alcuni corteggiatori. Mentre Jakub sta diventando un punto fermo, Tomas lamenta il fatto che la tronista si è scansata al momento del bacio e Marco, a fronte di queste dinamiche, si chiama fuori dai giochi. “L'esterna è andata bene - sottolinea Tomas - ma al. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Uomini e donne, Sara esce con Tomas e poi bacia Jakub: Marco si vuole eliminare

