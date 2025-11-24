Uomini e Donne | le anticipazioni della registrazione del 24 Novembre 2025

Negli studi di Uomini e Donne si è svolta la registrazione di lunedì 24 novembre 2025, con un parterre in continuo movimento e scelte che hanno acceso discussioni. La puntata ha distribuito colpi di scena tra Over e Classico: Barbara De Santi ha chiuso una conoscenza sul nascere, Gemma Galgani ha accolto un nuovo cavaliere, mentre sul fronte giovani il tronista Flavio Ubirti ha vissuto una giornata cruciale im vista della scelta! Lavoro, età e social della dama Agnese De Pasquale Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 24 Novembre: Barbara De Santi stoppa Mario Lenti. Si riparte dalla situazione di Barbara De Santi e Mario Lenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: le anticipazioni della registrazione del 24 Novembre 2025

