Uomini e Donne Giada Rizzi difende la storia con Marcello Messina | Non è una fiction

L’ex dama di Uomini e Donne Giada Rizzi è tornata con Marcello Messina. La coppia nata al trono over ha vissuto forti tira e molla fuori dallo studio. Alcuni utenti accusano i due di cercare visibilità con continui allontanamenti e riavvicinamenti. In un’intervista a Opinionista Social, Giada ha spiegato che il rapporto sarebbe reale. Ha parlato del suo carattere “vulcanico”, della convivenza e dei figli. Ha chiarito che ora stanno provando a “incastrare le cose” senza strategie. Ha commentato anche le nuove dinamiche nel parterre di Uomini e Donne. Frecciatine social e rotture nel parterre di Uomini e Donne Dal trono over alla convivenza, fino al ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Giada Rizzi difende la storia con Marcello Messina: “Non è una fiction”

