Uomini e Donne chi è Cinzia M | età cognome lavoro figli Instagram

Tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne, nell’edizione 20252026, c’è Cinzia M. Quest’ultima ha colpito tutti con la sua bellezza, sfoggiata al centro studio inizialmente seduta di fronte a Sebastiano e Lanfranco. Attualmente, sta conoscendo entrambi i cavalieri e il pubblico di Canale 5 ha modo di iniziare a conoscerla con la puntata che va in onda lunedì 21 novembre 2025. Questa è la prima volta che i telespettatori vedono nel parterre delle dame Cinzia, che non aveva mai partecipato al programma di Maria De Filippi. Ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere su questa nuova dama, con i capelli biondi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Uomini e Donne, chi è Cinzia M.: età, cognome, lavoro, figli, Instagram

Altre letture consigliate

C'è una cosa che puoi regalare a Natale a tutti (uomini, donne, grandi e bambini) senza limiti: berretti e scaldacollo! Ecco un completo che li comprende entrambi, li fai a crochet in poco tempo ma sono entrambi STUPENDI e non sfigureranno accanto a regali - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Rocco Bruno di Uomini e Donne: il cavaliere che ha conquistato Cinzia Paolini e il pubblico - Quando Rocco Bruno ha fatto il suo ingresso nel parterre del trono over, non ha avuto bisogno di grandi presentazioni. alphabetcity.it scrive

Uomini e donne, puntate dal 24 al 28 novembre: Gemma cerca l'amore, Cinzia via con Rocco - Nelle puntate della prossima settimana, Gemma uscirà a cena con diversi cavalieri, mentre Cinzia lascerà il programma insieme a Rocco ... Secondo it.blastingnews.com

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 24 al 28 novembre 2025: Cinzia e Rocco nuova coppia - Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali di Uomini e Donne per le puntate in onda dal 24 al 28 novembre 2025. Riporta msn.com