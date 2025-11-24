Uomini e Donne anticipazioni | Ciro porta Ale in esterna Sabrina Zago bacia Massimiliano

La registrazione di oggi ha visto Barbara interrompere la frequentazione con Mario, Gemma conoscere Antonio e Ciro iniziare le sue prime esterne da tronista con Ale. Oggi, 24 novembre, la prima registrazione della settimana di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena e nuove conoscenze. Barbara De Santi ha deciso di chiudere con Mario Lenti, mentre Gemma Galgani accoglie un nuovo corteggiatore, Antonio. Momenti di tensione hanno coinvolto altri protagonisti Over. Per il Trono Classico, Flavio e Martina si baciano e Ciro Solimeno inizia le sue prime esterne da tronista. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage Trono Over: Fine della conoscenza tra Barbara e Mario, Gemma conosce Antonio La registrazione si è aperta con Barbara De Santi e Mario Lenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

