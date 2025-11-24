Università merito e mobilità sociale | a Napoli il convegno della CCUM
In Italia la formazione dei giovani continua a dipendere in larga misura dal contesto socio-economico di partenza: un meccanismo che rallenta l’ascensore sociale e rende, al contrario, la valorizzazione del merito una condizione imprescindibile per facilitare l’accesso all’università. Proprio questo tema è al centro del convegno ‘ Merito e Mobilità Sociale ‘, organizzato dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) in collaborazione con il Centro Studi IPE, in programma oggi 24 novembre a Napoli e che vede il keynote speech del Professor Michael Sandel (Harvard University), tra le voci più autorevoli nel dibattito globale sul significato e sui limiti del merito. 🔗 Leggi su Lapresse.it
