unifortunato volley benevento che vittoria con pontecagnano

Tempo di lettura: 2 minuti Grande vittoria per l’UniFortunato Volley Benevento che, davanti al pubblico del Rampone, supera la VP Pontecagnano con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-13, 25-21, 25-18) nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Un successo pesante e meritato, maturato contro una delle avversarie storiche e più accreditate del torneo, e che consente alle giallorosse di confermarsi al primo posto solitario della classifica. Eppure il match non era iniziato nel migliore dei modi: Pontecagnano parte forte e, grazie a una difesa ordinata e un attacco incisivo, si aggiudica il primo parziale 25-22. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

