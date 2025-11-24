UniFg il prof Gianpaolo Maria Ruotolo nel Comittee ' Artificial Intelligence and Technology Law' di ILA
Il prof. Gianpaolo Maria Ruotolo, ordinario di diritto internazionale nel Dipartimento di Giurisprudenza e Delegato del Rettore per i rapporti professionali esterni e gli incarichi extra istituzionali dell'Università di Foggia, è stato nominato nel Comittee “Artificial Intelligence and Technology. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
