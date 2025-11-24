Una squadra

Un mese fa, intervistato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri dentro l’istituto oncologico Candiolo, Jannik Sinner aveva cercato di cambiare narrazione attorno alla sua rinuncia alla Davis. Non dovevamo guardare alla sua assenza ma alla presenza degli altri: «La cosa che mi dà fastidio è che abbiamo una squadra incredibile anche senza di me, la possibilità di vincere è alta». Un mese dopo l’Italia alza la sua terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della sua storia. L’ultima capace di riuscirci? Gli Stati Uniti di Stan Smith e Arthur Ashe tra il 1968 e il 1972, per cinque volte di fila, in un periodo in cui la vincitrice uscente però era direttamente in finale l'anno dopo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Una squadra

