Una serata di musica e riflessione a Città Sant' Angelo per la Giornata contro la violenza sulle donne

Anche il Comune di Città Sant'Angelo celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e lo fa con una serata speciale dedicata all'amore, alla memoria e alla voce delle donne con l'evento "Canzoni e parole contro il silenzio" fra musica dal vivo, narrazione e riflessioni.

